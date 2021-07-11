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11 липня 2021, 16:55 523

Собаки прикордонників уперше стануть учасниками параду до 30-річчя Незалежності України

11 липня 2021, 16:55 523
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Фото Держприкордонслужби
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Підготовка парадного розрахунку кінологів та їх чотирилапих напарників уже розпочалась на базі Кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби України, що у Великих Мостах на Львівщині

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Для участі у параді відібрані 33 кінологи зі службовими собаками, які представлятимуть прикордонне відомство у День Незалежності України.

Усі собаки, які братимуть участь у параді, спеціалізуються на пошуку зброї та наркотиків і вже встигли зарекомендувати себе на службі, - повідомляють у відомстві.

Тренування на базі Центру триватимуть до кінця місяця, а потім продовжаться у Києві. Собаки мають поводитися спокійно, звикнути до місця проведення заходу, не реагувати на сторонніх людей та інші подразники.

Як повідомлялося, Уряд хоче пустити на святкування 30-ї річниці Незалежності майже 5,5 млрд грн.

Також відомо, що у День Незалежності в Києві пройде парад із прольотом авіації та салютом.

Держприкордонслужба парад День незалежності собака кінологи

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