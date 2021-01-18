Нардепка Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів у зв'язку зі святами

Законопроєктом пропонується встановити, що якщо люди працюють у п'ятиденному робочому режимі, то роботодавець не може переносити робочі дні так, щоби тиждень ставав шестиденним без дозволу кожного співробітника

Законопроєктом пропонується встановити, що якщо люди працюють у п'ятиденному робочому режимі, то роботодавець не може переносити робочі дні так, щоби тиждень ставав шестиденним без дозволу кожного співробітника

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Як пише RegioNews, про це "Українським новинам" повідомила автор законопроєкту №4597, депутат Ради від фракції "Слуга народу", голова комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

"Мій законопроєкт забирає у Кабінету Міністрів право переносити робочі дні. Ну і, відповідно, перенесення святкових днів є наслідком перенесення робочих днів", — сказала вона.

Крім цього, Третьякова зазначила, що законопроєктом пропонується встановити, що якщо люди працюють у п'ятиденному робочому режимі, то роботодавець не може переносити робочі дні так, щоби тиждень ставав шестиденним без дозволу кожного співробітника.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, текст якої має у своєму розпорядженні агентство, документом передбачається внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю, яким пропонується заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом.

У пояснювальній записці зазначається, що перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, іноді — два рази на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника, який не може бути знижений.

Зазначається також, що надмірна кількість переносів робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами та донорами і в цілому формує негативну репутацію бізнес потенціалу України у світі. Крім того, в країнах Європейського Союзу практики перенесення робочих днів немає.

Наразі уряд може рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій переносити вихідні та робочі дні для працівників, яким встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Згідно з пояснювальною запискою, щорічно Кабмін видає відповідні розпорядження про перенесення тих чи інших робочих днів, які є наступними після святкових або неробочих днів, визначених ст. 73 Кодексу законів про працю, мотивуючи своє рішення створенням сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціональним використанням робочого часу.

Даний законопроєкт зареєстровано в парламенті 15 січня, текст документа наразі відсутній.

Нагадаємо, раніше "Слуга народу" Третьякова заявила, що зарплата нардепів є замалою для якісної роботи.