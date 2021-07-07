На засіданні уряду Немчінов поскаржився на фейкову "профспілку Кабміну"

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Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов просить правоохоронні органи звернути увагу на діяльність так званої міської профспілки КМУ, яка не має жодного відношення до уряду, але фактично привласнила собі назву

Про це Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на черговому засіданні уряду у середу, повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

За його словами, ця так звана профспілка своєю діяльністю може компрометувати уряд. Зокрема, вона здійснює нагородження від імені КМУ, використовуючи символіку уряду, користується гербовою печаткою, державними символами.

Ми дослідили ситуацію, яка пов'язана із реєстрацією цієї організації. Міністерство юстиції діяло в рамках чинного законодавства. На жаль, ця організація не має жодного відношення до Кабінету Міністрів України, до секретаріату КМУ і фактично, користуючись прогалинами в законодавстві, привласнила собі, можна сказати, назву Кабінету Міністрів, - сказав Немчінов.

Зважаючи на це, Немчінов вважає за необхідне, щоб Міністерство юстиції та Міністерство економіки розробили пропозиції щодо можливих змін до законодавства щодо реєстрації первинних профспілкових організацій.

Також прошу додатково, щоб секретаріат КМУ звернувся до правоохоронних органів привернути увагу до дільності цієї організації, - зазначив міністр.

Як повідомлялося, влада планує на 10% скоротити кількість вакансій в державних органах. Кабінет Міністрів України в рамках кадрової оптимізації планує скоротити кількість вакансій в органах державної влади, які роками не заповнюються.