В августе украинцев ждет четырехдневный уикенд

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В связи с празднованием Дня Независимости, который приходится на вторник, выходной с предшествующего ему понедельника перенесут на ближайшую следующую субботу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Распоряжение КМУ "О переносе рабочих дней в 2021 году".

В августе Украина отмечает государственный праздник - День Независимости, который предусматривает дополнительный выходной. Поскольку праздничный день 24 августа выпадает на вторник, а рабочий день понедельника, 23 августа, переносится на субботу 28 августа, украинцев ждет четырехдневный уикенд.

Всего в последний месяц лета 21 рабочий день и десять выходных.

Как сообщалось, нардеп Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней в связи с праздниками. Законопроектом предлагается установить, что если люди работают в пятидневном рабочем режиме, то работодатель не может переносить рабочие дни так, чтобы неделя становилась шестидневной без разрешения каждого сотрудника.