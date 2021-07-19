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19 июля 2021, 21:40 9

В августе украинцев ждет четырехдневный уикенд

19 июля 2021, 21:40 9
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Фото из открытых источников
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В связи с празднованием Дня Независимости, который приходится на вторник, выходной с предшествующего ему понедельника перенесут на ближайшую следующую субботу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Распоряжение КМУ "О переносе рабочих дней в 2021 году".

В августе Украина отмечает государственный праздник - День Независимости, который предусматривает дополнительный выходной. Поскольку праздничный день 24 августа выпадает на вторник, а рабочий день понедельника, 23 августа, переносится на субботу 28 августа, украинцев ждет четырехдневный уикенд.

Всего в последний месяц лета 21 рабочий день и десять выходных.

Как сообщалось, нардеп Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней в связи с праздниками. Законопроектом предлагается установить, что если люди работают в пятидневном рабочем режиме, то работодатель не может переносить рабочие дни так, чтобы неделя становилась шестидневной без разрешения каждого сотрудника.

праздник выходной день Кабмин День независимости август

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