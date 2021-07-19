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19 липня 2021, 15:00 3784

На трасі Київ-Одеса загорівся автобус з пасажирами

19 липня 2021, 15:00 3784
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Фото: скріншот відео
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Пасажирський автобус спалахнув посеред траси Одеса-Київ біля села Троїцького

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал " Х. Одеса".

НП сталася біля села Троїцького Подільського району в понеділок, 19 липня.

Відзначається що в автобусі було повно пасажирів.

Загоряння автобуса сталося в моторному відділенні. Дим швидко поширилося по всьому салону.

На щастя, пасажири з водієм встигли вибігти на узбіччя.

Відкритий вогонь загасили в моторному відсіку, але задимився весь салон... пасажири залишилися на трасі чекати, – розповіли очевидці.

Про причини загоряння не повідомляється.

Також немає офіційної інформації про подію.

Як повідомлялося, 29 червня у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

аварія пожежа автобус дороги Одеська область

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