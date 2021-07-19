На трасі Київ-Одеса загорівся автобус з пасажирами
Пасажирський автобус спалахнув посеред траси Одеса-Київ біля села Троїцького
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеграм-канал " Х. Одеса".
НП сталася біля села Троїцького Подільського району в понеділок, 19 липня.
Відзначається що в автобусі було повно пасажирів.
Загоряння автобуса сталося в моторному відділенні. Дим швидко поширилося по всьому салону.
На щастя, пасажири з водієм встигли вибігти на узбіччя.
Відкритий вогонь загасили в моторному відсіку, але задимився весь салон... пасажири залишилися на трасі чекати, – розповіли очевидці.
Про причини загоряння не повідомляється.
Також немає офіційної інформації про подію.
Як повідомлялося, 29 червня у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.
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