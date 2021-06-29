У Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами
Сьогодні вранці на проспекті Жуковського, 3 під час руху загорівся маршрутний автобус I-VAN з пасажирами всередині
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Водій маршрутки відразу помітив вогонь, тому зупинився і висадив пасажирів.
Коли під'їхали рятувальники, маршрутний автобус вщент згорів. О 09:07 пожежу повністю ліквідували.
Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі встановлюються", - додали рятувальники.
Нагадаємо, раніше в селі Котляри Харківського району сталася масштабна пожежа на станції технічного обслуговування автомобілів. Дотла згоріло п'ять автомобілів.
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