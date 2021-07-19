На трассе Киев-Одесса загорелся автобус с пассажирами
Пассажирский автобус вспыхнул посреди трассы Одесса-Киев возле села Троицкого
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал "Х. Одесса".
ЧП произошло возле села Троицкого Подольского района в понедельник, 19 июля.
Отмечается что в автобусе было полно пассажиров.
Возгорание автобуса произошло в моторном отделении. Дым быстро распространилось по всему салону.
К счастью, пассажиры с водителем успели выбежать на обочину.
Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон… Пассажиры остались на трассе ждать, – рассказали очевидцы.
О причинах возгорания не сообщается.
Также нет официальной информации о произошедшем.
Как сообщалось, 29 июня у Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.
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