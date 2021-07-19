На трассе Киев-Одесса загорелся автобус с пассажирами

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал "Х. Одесса".

ЧП произошло возле села Троицкого Подольского района в понедельник, 19 июля.

Отмечается что в автобусе было полно пассажиров.

Возгорание автобуса произошло в моторном отделении. Дым быстро распространилось по всему салону.

К счастью, пассажиры с водителем успели выбежать на обочину.

Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон… Пассажиры остались на трассе ждать, – рассказали очевидцы.

О причинах возгорания не сообщается.

Также нет официальной информации о произошедшем.

Как сообщалось, 29 июня у Харькове на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.