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19 липня 2021, 09:55 372

На столичному Голосієві горять склади

19 липня 2021, 09:55 372
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Фото з відкритих джерел
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У Києві на Голосіївському проспекті сталась масштабна пожежа на складах на території транспортної компанії

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

Рятувальники локалізували пожежу на площі 1200 метрів квадратних. Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу, є загроза подальшого руйнування покрівлі.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Наразі триває ліквідація пожежі.

Нагадаємо, минулого тижня на Київщині горіло підприємство "Хутровик".

Україна Київ пожежа рятувальники ДСНС

 
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