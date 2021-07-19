На столичному Голосієві горять склади
У Києві на Голосіївському проспекті сталась масштабна пожежа на складах на території транспортної компанії
Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.
Рятувальники локалізували пожежу на площі 1200 метрів квадратних. Частково зруйновано покрівлю та фасадну стіну складу, є загроза подальшого руйнування покрівлі.
Попередньо жертв та постраждалих немає. Наразі триває ліквідація пожежі.
Нагадаємо, минулого тижня на Київщині горіло підприємство "Хутровик".
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