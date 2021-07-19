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19 липня 2021, 10:52 234

На Одеському курорті потонули батько з сином

19 липня 2021, 10:52 234
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Фото з відкритих джерел
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На пляжі бази відпочинку "Ірина" у курортному селищі Затока знайшли тіло 13-річного хлопця, батько якого загинув у морі 17 липня

Про це розповіла речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко, пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Вона розповіла, що тіло підлітка знайшли відпочивальники об 11:50 у воді під берегом бази відпочинку "Ірина", що в Одеській області.

Напередодні рятувальники витягли з води тіло його батька, який загинув 17 липня.

Під час з’ясування обставин події стало відомо, що чоловік перебував у воді разом із 13-річним сином.

Нагадаємо, нещодавно у ставку на Чернігівщині потонули двоє братів.

Україна Одеса море курорти Одеська область

 
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