На Одеському курорті потонули батько з сином
На пляжі бази відпочинку "Ірина" у курортному селищі Затока знайшли тіло 13-річного хлопця, батько якого загинув у морі 17 липня
Про це розповіла речниця ДСНС в Одеській області Марина Мартиненко, пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Вона розповіла, що тіло підлітка знайшли відпочивальники об 11:50 у воді під берегом бази відпочинку "Ірина", що в Одеській області.
Напередодні рятувальники витягли з води тіло його батька, який загинув 17 липня.
Під час з’ясування обставин події стало відомо, що чоловік перебував у воді разом із 13-річним сином.
Нагадаємо, нещодавно у ставку на Чернігівщині потонули двоє братів.
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