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18 липня 2021, 13:17 21

Нацгвардія та поліцейські приступили до спільного патрулювання Одеси

18 липня 2021, 13:17 21
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Фото Нацгвардії
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Співробітники Національної гвардії та поліцейські приступили до спільної варти на вулицях Одеси. До міста прибули правоохоронці з різних підрозділів та куточків України

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії України, передає RegioNews.

Як зазначається в повідомленні, профілактичне відпрацювання з протидії вуличним кримінальним правопорушенням проводиться у два етапи.

Після першого - підготовчого, правоохоронці приступили до практичної стабілізації криміногенної обстановки. Після обміну досвідом та ретельної підготовки патрулі вирушили захищати спокій одеситів та гостей міста, - пояснюють у пресслужбі.

Зокрема, 17 липня правоохоронці Одещини спільно з міграційною службою відпрацьовували прилеглу територію найвідомішої частини міста для відпочинку та розваг - Аркадію. Вони безпосередньо виявляли громадян-іноземців та перевіряли наявність документів, які посвідчують їх особу.

Всіх осіб, що перебувають в країні нелегально, було затримано для подальшого з’ясування обставин їх перетину кордону та перебування на території нашої держави, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 16 липня в Одесі поліцейський отримав вогнепальне поранення під час навчальних стрільб.

Того ж дня в Одесі іноземець з жінкою пограбували пенсіонерку - вдарили ногою по голові. У Суворовському районі Одеси іноземець з місцевою жителькою побили і пограбували 76-річну жінку.

Нацгвардія поліція патрулювання Одеса іноземці

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