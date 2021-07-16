В Одесі поліцейський отримав вогнепальне поранення під час навчальних стрільб
Правоохоронець на навчаннях в Одесі випадково натиснув на курок та вистрілив собі в живіт з пістолета
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Думская".
За даними співрозмовника одеського видання, лейтенант Приморського районного відділку Одеської поліції випадково впустив пістолет під час стрільб. Він спробував спіймати пістолет у повітрі, але в цей момент натиснув на гачок.
В результаті пістолет вистрілив, куля потрапила в живіт поліцейського. Його госпіталізували в обласну лікарню.
Одеська поліція поки що офіційно не коментувала цю інформацію.
Як повідомлялося, 30 червня на курорті Херсонської області з табельної зброї застрелився поліцейський.
Раніше, 17 червня на Одещині чоловік застрелив друга й вчинив самогубство. У селищі Велика Михайлівка Одеської області чоловік у присутності очевидців застрелив товариша, після чого вчинив самогубство.
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