15:55  16 липня
Україна цими вихідними отримає першу партію вакцини Moderna
14:39  16 липня
На Чернігівщині чоловіка на смерть привалило бетонними конструкціями
18:41  16 липня
Доба в ООС: одне порушення режиму "тиші" з боку окупантів і один перетин лінії розмежування ворожим БПЛА
UA | RU
UA | RU
16 липня 2021, 20:23 510

В Одесі поліцейський отримав вогнепальне поранення під час навчальних стрільб

16 липня 2021, 20:23 510
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронець на навчаннях в Одесі випадково натиснув на курок та вистрілив собі в живіт з пістолета

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "Думская".

За даними співрозмовника одеського видання, лейтенант Приморського районного відділку Одеської поліції випадково впустив пістолет під час стрільб. Він спробував спіймати пістолет у повітрі, але в цей момент натиснув на гачок.

В результаті пістолет вистрілив, куля потрапила в живіт поліцейського. Його госпіталізували в обласну лікарню.

Одеська поліція поки що офіційно не коментувала цю інформацію.

Як повідомлялося, 30 червня на курорті Херсонської області з табельної зброї застрелився поліцейський.

Раніше, 17 червня на Одещині чоловік застрелив друга й вчинив самогубство. У селищі Велика Михайлівка Одеської області чоловік у присутності очевидців застрелив товариша, після чого вчинив самогубство.

вистріл поліція учения Одеса нещасний випадок

В Одесі на ходу загорівся електросамокат, який мусили розрізати, щоби загасити
16 липня 2021, 18:07
Стрілянина на весіллі в Одесі: зловмисника арештували
16 липня 2021, 13:27
У Чернівцях в ДТП зі службовою машиною травмувалися двоє поліцейських
11 липня 2021, 15:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram