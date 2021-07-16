Вдарили ногою по голові: в Одесі іноземець з жінкою пограбували пенсіонерку

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У Суворовському районі Одеси іноземець з місцевою жителькою побили і пограбували 76-річну жінку

Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався ввечері 15 липня на вулиці Луцькій, пише RegioNews.

"Про подію правоохоронцям повідомив перехожий, до якого за допомогою звернулася 76-річна потерпіла. Жінка пояснила, що якийсь чоловік з дівчиною забризкали їй обличчя сльозогінною речовиною і зірвали з плеча сумку. Щоб вона відпустила її і перестала чинити опір, пенсіонерку били, зокрема вдарили ногою по голові", - розповіли у главку.

Медики надали постраждалій допомогу, а поліцейські, отримавши прикмети зловмисників, протягом години встановили їхні особи та місце перебування.

Правопорушників затримали за місцем проживання. Це 32-річний громадянин іноземної держави і 22-річна одеситка. Обоє мають судимості: чоловік - за тяжкі, а жінка - за майнові злочини. Тепер їм загрожує від семи до десяти років в'язниці.

Нагадаємо, днями в Одесі на Фонтанці 14 липня гості чеченського весілля влаштували стрілянину з автомата, а також дрифт на проїжджій частині.