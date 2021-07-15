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15 липня 2021, 16:38 1311

В Одесі 17 озброєних осіб намагалися зірвати земельний аукціон

15 липня 2021, 16:38 1311
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В Одесі поліція затримала 17 озброєжних осіб, які намагались 15 липня зірвати черговий аукціон з продажу землі.

Як пише Regionews з посиланням на відділ комунікацій Головного управління Нацполіції в області, у затриманих вилучено балончики зі сльозогінним газом та холодну зброю.

"До правоохоронних органів надійшло повідомлення, що в бізнес-центр на вул. Чорноморського козацтва в Одесі увійшла група молодиків і почала блокувати вхід до одного з конференц-залів, де був призначений аукціон з продажу земельної ділянки в Білгород-Дністровському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події прибула слідчо-оперативна група, правопорушників доставлено до відділення поліції. Учасники інциденту надають пояснення з приводу участі в події.

Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Особи сімнадцятьох учасників події встановлено. У трьох із них вилучено балончики з речовиною сльозогінної дії та ніж.

Також правоохоронці встановлюють особу, яка під час конфліктної ситуації в будівлі повідомила до поліції про замінування зазначеного бізнес-центру. Досудове розслідування за цим фактом розпочато за ознаками ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що за даними соціологів понад 70% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільгоспземлі

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