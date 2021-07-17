У Києві невідомий поранив чоловіка з автомата і взяв його в заручники - ЗМІ
У Солом'янському районі Києва сталася стрілянина, один чоловік розстріляв іншого з автомата і закрився з ним в квартирі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає Regionews.
Відомо, що інцидент стався на вулиці Уманській, 45 близько 15:15.
Чоловік кілька разів вистрілив в іншого з невстановленої автоматичної зброї, а після цього захопив пораненого і зник в одній із квартир на четвертому поверсі зазначеного будинку”, - йдеться в повідомленні.
Поліція розпочала операцію "Сирена". Правоохоронці встановили квартиру, в якій перебуває зловмисник. О 16:00 введено в дію спецоперацію "Грім".
Пізніше стало відомо, що під час переговорів зловмисник відчинив двері і здався поліцейським. У квартирі виявили потерпілого з вогнепальним пораненням ноги. Обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, раніше на Львівщині поряд з поліцейською дільницею розстріляли людину.