10:38  18 июля
Коронавирус в Украине: почти три сотни новых случаев за сутки
10:59  18 июля
Появились первые версии причин вчерашнего падения вертолета под Николаевом
10:12  18 июля
Сутки на Донбассе: 13 нарушений режима "тишины" за предыдущие сутки, один обстрел - с начала нового дня
UA | RU
UA | RU
18 июля 2021, 13:17 44

Нацгвардия и полицейские приступили к совместному патрулированию Одессы

18 июля 2021, 13:17 44
Читайте також українською мовою
Фото Нацгвардии
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Национальной гвардии и полицейские приступили к совместной страже на улицах Одессы. В город прибыли правоохранители из разных подразделений и уголков Украины

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, профилактическая отработка по противодействию уличным уголовным правонарушениям проводится в два этапа.

После первого - подготовительного, правоохранители приступили к практической стабилизации криминогенной обстановки. После обмена опытом и тщательной подготовки патрули отправились защищать покой одесситов и гостей города, - объясняют в пресс-службе.

В частности, 17 июля правоохранители Одесской области совместно с миграционной службой отрабатывали прилегающую территорию самой известной части города для отдыха и развлечений - Аркадию. Они непосредственно выявляли граждан-иностранцев и проверяли наличие документов, удостоверяющих их личность.

Все лица, находящиеся в стране нелегально, были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств их пересечения границы и пребывания на территории нашего государства, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 июля в Одессе полицейский получил огнестрельное ранение во время учебных стрельб.

В тот же день в Одессе иностранец с женщиной ограбили пенсионерку - ударили ногой по голове. В Суворовском районе Одессы иностранец с местной жительницей избили и ограбили 76-летнюю женщину.

Нацгвардия полиция патрулирование Одесса иностранцы

В Киеве неизвестный ранил мужчину из автомата и взял его в заложники - СМИ
17 июля 2021, 16:54
На Львовщине подросток устроил смертельное ДТП, погибли двое человек
17 июля 2021, 14:10
В Одессе 17 вооруженных лиц пытались сорвать земельный аукцион
15 июля 2021, 16:38
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua