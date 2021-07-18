Нацгвардия и полицейские приступили к совместному патрулированию Одессы

Фото Нацгвардии

Сотрудники Национальной гвардии и полицейские приступили к совместной страже на улицах Одессы. В город прибыли правоохранители из разных подразделений и уголков Украины

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, профилактическая отработка по противодействию уличным уголовным правонарушениям проводится в два этапа.

После первого - подготовительного, правоохранители приступили к практической стабилизации криминогенной обстановки. После обмена опытом и тщательной подготовки патрули отправились защищать покой одесситов и гостей города, - объясняют в пресс-службе.

В частности, 17 июля правоохранители Одесской области совместно с миграционной службой отрабатывали прилегающую территорию самой известной части города для отдыха и развлечений - Аркадию. Они непосредственно выявляли граждан-иностранцев и проверяли наличие документов, удостоверяющих их личность.

Все лица, находящиеся в стране нелегально, были задержаны для дальнейшего выяснения обстоятельств их пересечения границы и пребывания на территории нашего государства, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 июля в Одессе полицейский получил огнестрельное ранение во время учебных стрельб.

В тот же день в Одессе иностранец с женщиной ограбили пенсионерку - ударили ногой по голове. В Суворовском районе Одессы иностранец с местной жительницей избили и ограбили 76-летнюю женщину.