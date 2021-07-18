10:38  18 липня
Коронавірус в Україні: майже три сотні нових випадків за добу
10:59  18 липня
З'явилися перші версії причин учорашнього падіння вертольота під Миколаєвом
10:12  18 липня
Доба на Донбасі: 13 порушень режиму "тиші" за попередню добу, один обстріл – від початку нового дня
UA | RU
UA | RU
18 липня 2021, 12:46 191

У Чернігові обмежили можливість вакцинації для охочих з інших регіонів

18 липня 2021, 12:46 191
Читайте также на русском языке
Фото Чеline
Читайте также
на русском языке

Жителів інших областей у Чернігові вакцинуватимуть лише в останню годину роботи пунктів вакцинації і за двох умов: якщо залишаться вільні дози вакцини і не буде охочих вакцинуватися чернігівців

Про це розповів генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Вакцину виділяють для Чернігова і Чернігівської області. Люди можуть вакцинуватися там, де підписана сімейна декларація з лікарем, у себе в регіонах. МОЗ дозволило використовувати вакцину Pfizer у всіх пунктах масової вакцинації в Україні, - прокоментував Владислав Кухар.

За його словами, до Чернігова щепитися вакциною Pfizer приїхали люди з Києва, Кропивницького, Броварів, Черкас. Черга охочих вакцинуватися стояла на вулиці довжиною у кілька метрів.

Тому мешканців інших регіонів щепитимуть лише від 15:00 до 16:00 і лише кщо залишаться вільні дози вакцини та не буде охочих чернігівців зробити щеплення.

Відомо, що Чернігів став першим містом в Україні, де щепили вакциною Pfizer у пунктах масової вакцинації. Загалом у Чернігові з четверга працює 5 центрів масової вакцинації. На вихідних вакцину Pfizer можна отримати в ТРЦ "Цум” та "Голлівуд” з 10:00 до 16:00 години. Центри вакцинації на Шерстянці та Масанах працюватимуть з 9:00 до 15:00, там також щеплять Pfizer. Щепитися Короноваком на вихідних можна в будівлі Деснянської районної ради з 9:00 до 15:00 години.

Як повідомлялося, сьогодні Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna проти COVID-19 від США.

Також у Запоріжжі всі бажаючі зможуть отримати щеплення вакциною Pfizer.

вакцина Чернігів COVID-19 Pfizer вакцинація

У МОЗ розповіли, коли в Україні розпочнеться вакцинація дітей від коронавірусу
17 липня 2021, 16:44
Румунія передала Україні партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca
16 липня 2021, 20:48
На Полтавщині розпочинається масове щеплення вакциною Pfizer
16 липня 2021, 17:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram