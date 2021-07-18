У Чернігові обмежили можливість вакцинації для охочих з інших регіонів

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Жителів інших областей у Чернігові вакцинуватимуть лише в останню годину роботи пунктів вакцинації і за двох умов: якщо залишаться вільні дози вакцини і не буде охочих вакцинуватися чернігівців

Про це розповів генеральний директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

Вакцину виділяють для Чернігова і Чернігівської області. Люди можуть вакцинуватися там, де підписана сімейна декларація з лікарем, у себе в регіонах. МОЗ дозволило використовувати вакцину Pfizer у всіх пунктах масової вакцинації в Україні, - прокоментував Владислав Кухар.

За його словами, до Чернігова щепитися вакциною Pfizer приїхали люди з Києва, Кропивницького, Броварів, Черкас. Черга охочих вакцинуватися стояла на вулиці довжиною у кілька метрів.

Тому мешканців інших регіонів щепитимуть лише від 15:00 до 16:00 і лише кщо залишаться вільні дози вакцини та не буде охочих чернігівців зробити щеплення.

Відомо, що Чернігів став першим містом в Україні, де щепили вакциною Pfizer у пунктах масової вакцинації. Загалом у Чернігові з четверга працює 5 центрів масової вакцинації. На вихідних вакцину Pfizer можна отримати в ТРЦ "Цум” та "Голлівуд” з 10:00 до 16:00 години. Центри вакцинації на Шерстянці та Масанах працюватимуть з 9:00 до 15:00, там також щеплять Pfizer. Щепитися Короноваком на вихідних можна в будівлі Деснянської районної ради з 9:00 до 15:00 години.

Як повідомлялося, сьогодні Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna проти COVID-19 від США.

Також у Запоріжжі всі бажаючі зможуть отримати щеплення вакциною Pfizer.