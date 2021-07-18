В Чернигове ограничили возможность вакцинации для желающих из других регионов

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Жителей других областей в Чернигове будут вакцинировать только в последний час работы пунктов вакцинации и при двух условиях: если останутся свободные дозы вакцины и не будет желающих вакцинироваться черниговцев

Об этом рассказал генеральный директор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар, передает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Вакцину выделяют для Чернигова и Черниговской области. Люди могут вакцинироваться там, где подписана семейная декларация с врачом, у себя в регионах. Минздрав разрешил использовать вакцину Pfizer во всех пунктах массовой вакцинации в Украине, - прокомментировал Владислав Кухар.

По его словам, в Чернигов прививаться вакциной Pfizer приехали люди из Киева, Кропивницкого, Броваров, Черкасс. Очередь желающих вакцинироваться стояла на улице длиной в несколько метров.

Поэтому жителей других регионов будут прививать только с 15:00 до 16:00 и только если останутся свободные дозы вакцины и не будет желающих черниговцев сделать прививку.

Известно, что Чернигов стал первым городом в Украине, где прививали вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации. Всего в Чернигове с четверга работает 5 центров массовой вакцинации. На выходных вакцину Pfizer можно получить в ТРЦ "Цум” и "Голливуд” с 10:00 до 16:00 часов. Центры вакцинации на Шерстянке и Масанах будут работать с 9:00 до 15:00, там также прививают Pfizer. Прививаться Короноваком на выходных можно в здании Деснянского районного совета с 9:00 до 15:00 часов.

Как сообщалось, сегодня Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna против COVID-19 от США.

Также в Запорожье все желающие смогут получить прививку вакциной Pfizer.