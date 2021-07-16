На Полтавщині розпочинається масове щеплення вакциною Pfizer

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Цієї неділі в Полтаві та Кременчці щеплюватимуть від COVID-19 вакциною Pfizer (Comirnaty)

Про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Вона буде доступна для всіх охочих. Із собою, як завжди, мати паспорт, декларацію з сімейним лікарем або ідентифікаційний код. Також є можливість зареєструватися в чергу через додаток "Дія", – розповів голова Полтавської ОДА.

В області п’ять Центрів вакцинації – Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні – працюватимуть традиційно з 9:00 18.00, з четверга до неділі включно. У ці дні щеплюватимуть вакциною Coronavac. Виключення Полтава та Кременчук, де у неділю, 18 липня, масово вакцинуватимуть тільки вакциною Pfizer.

Полтавщина – один із лідерів по темпам вакцинації. І я дякую кожному громадянину, який свідомо пройшов курс вакцинації. Адже це єдина можливість побороти коронавірус і якнайшвидше повернутися до нормального життя!, – резюмував Олег Синєгубов.

Вакцина Comirnaty виробництва компаній Pfizer-BioNTech містить у собі молекулу, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді.

Станом на 15 липня в Полтавській області щеплено 119360 осіб, за останню добу 2050.

Як повідомлялося, Україна цими вихідними отримає першу партію вакцини Moderna.