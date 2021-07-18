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18 липня 2021, 11:18 19

Сьогодні Україна отримала 2 млн доз вакцини Moderna проти COVID-19 від США

18 липня 2021, 11:18 19
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні Україна отримала 2 000 040 доз мРНК-вакцини Moderna проти COVID-19 від Уряду США через глобальну ініціативу COVAX. Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Розроблена американською компанією Moderna, ця мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Необхідні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 16 липня Румунія передала Україні партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Раніше у МОЗ розповіли, чи можна українцям подорожувати до Європи з сертифікатом про вакцинацію. Українці зможуть подорожувати з COVID-сертифікатами після їх визнання країнами ЄС. Але поки що цей сертифікат не дає права на вільний в'їзд до країн Європейського Союзу.

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