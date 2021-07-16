Румунія передала Україні партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca
Румунія в рамках гуманітарної допомоги передала Україні партію - 100 800 доз - вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca
Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає RegioNews.
Отриману партію вакцини відправлять в Київ. Зі столиці препарат розвезуть в області країни.
Передача вакцини відбулась на КПП "Сірет-Порубне". Дотримуючись усіх холодових режимів, цю партію препарату доправлять до центрального складу у місті Київ. Відтак її розподілять між усіма областями України, - зазначили в ОДА.
Як повідомлялося, у МОЗ розповіли, чи можна українцям подорожувати до Європи з сертифікатом про вакцинацію.
Також Україна цими вихідними отримає першу партію вакцини Moderna.
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