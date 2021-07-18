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18 июля 2021, 11:18 25

Сегодня Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna против COVID-19 от США

18 июля 2021, 11:18 25
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Фото из открытых источников
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Сегодня Украина получила 2 000 040 доз мРНК-вакцины Moderna против COVID-19 от Правительства США через глобальную инициативу COVAX. Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.

Разработанная американской компанией Moderna, эта мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Необходимы две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 июля Румыния передала Украине партию вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Раньше в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации. Украинцы смогут путешествовать с COVID-сертификатами после их признания странами ЕС. Но пока этот сертификат не дает права на свободный въезд в страны Европейского Союза.

США вакцина Минздрав COVID-19 Moderna

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