Сегодня Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna против COVID-19 от США
Сегодня Украина получила 2 000 040 доз мРНК-вакцины Moderna против COVID-19 от Правительства США через глобальную инициативу COVAX. Вакцина с этой поставки предназначена для прививки организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав.
Разработанная американской компанией Moderna, эта мРНК-вакцина одобрена ВОЗ для экстренного применения. Необходимы две дозы вакцины с интервалом в 28 дней, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 16 июля Румыния передала Украине партию вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Раньше в Минздраве рассказали, можно ли украинцам путешествовать в Европу с сертификатом о вакцинации. Украинцы смогут путешествовать с COVID-сертификатами после их признания странами ЕС. Но пока этот сертификат не дает права на свободный въезд в страны Европейского Союза.
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