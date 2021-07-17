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17 липня 2021, 11:08 179

На Рівненщині перекинувся автобус "Київ - Вроцлав", 17 пасажирів госпіталізували

17 липня 2021, 11:08 179
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Фото: ДСНС
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Поблизу міста Радивилів Дубенського району Рівненської області о 3:45 ночі сталася аварія за участі пасажирського автобусу “Київ-Вроцлав”

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

За інформацією відомства, водій рейсового автобусу не впорався з керуванням, після чого автобус перекинувся. Всередині знаходилися 40 пасажирів.

Як повідомив у Фейсбуці голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, в результаті аварії 17 людей з травмами різного ступеню тяжкості були госпіталізовані до лікувальних закладів.

Четверо з них перебувають в реанімації, двох пасажирів прооперували.

Потерпілі доставлені в Радивилівську та Бродівську лікарні. Медики кажуть, що стан більшості людей стабільний. Четверо з них у реанімації, двох уже прооперували", - розповів Коваль.

Зі слів голови ОДА, водій з’їхав у кювет, намагаючись уникнути наїзду на пішохода.

Нагадаємо, 6 березня у Польщі автобус з українцями потрапив в ДТП: багато загиблих і травмованих. 22 березня у Польщі в ДТП потрапив ще один автобус з українцями. Аварія сталася на тому ж місці, де 6 березня розбився попередній автобус з українцями.

автобус пасажир Польща аварія Рівненська область

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