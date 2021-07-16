В Одесі на ходу загорівся електросамокат, який мусили розрізати, щоби загасити
Пожежникам в Одесі довелося розрізати навпіл електросамокат, що спалахнув на ходу
Про це повідомляє, посилаючись на телеграм-канал "Х…вая Одесса".
На вулиці Каманіна у чоловіка спалахнув на ходу електричний самокат, повідомляють очевидці у телеграм-каналі. Аби загасити транспортний засіб, рятувальникам довелося розпилювати його навпіл і дістати батарею.
Як повідомлялося, у Запоріжжі суд визнав електросамокат транспортним засобом та оштрафував водія на 127 тисяч гривень.
Також усі прокатники у Києві обмежили швидкість електросамокатів до 20 км\год.
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