В Одесі на ходу загорівся електросамокат, який мусили розрізати, щоби загасити

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Пожежникам в Одесі довелося розрізати навпіл електросамокат, що спалахнув на ходу

Про це повідомляє, посилаючись на телеграм-канал "Х…вая Одесса".

На вулиці Каманіна у чоловіка спалахнув на ходу електричний самокат, повідомляють очевидці у телеграм-каналі. Аби загасити транспортний засіб, рятувальникам довелося розпилювати його навпіл і дістати батарею.

Як повідомлялося, у Запоріжжі суд визнав електросамокат транспортним засобом та оштрафував водія на 127 тисяч гривень.