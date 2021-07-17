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17 июля 2021, 11:08 179

На Ровенщине перевернулся автобус "Киев - Вроцлав", 17 пассажиров госпитализированы

17 июля 2021, 11:08 179
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Фото: ГСЧС
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Вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области в 3:45 ночи произошла авария с участием пассажирского автобуса "Киев-Вроцлав"

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

По информации ведомства, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, после чего автобус перевернулся. Внутри находились 40 пассажиров.

Как сообщил в Фейсбуке председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, в результате аварии 17 человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения.

Четверо из них находятся в реанимации, двух пассажиров прооперировали.

Пострадавшие доставлены в Радивиловскую и Бродовскую больницы. Медики говорят, что состояние большинства людей стабильное. Четверо из них в реанимации, двух уже прооперировали", - рассказал Коваль.

По словам председателя ОГА, водитель съехал в кювет, пытаясь избежать наезда на пешехода.

Напомним, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных. 22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.

автобус пассажир Польша авария Ровенская область

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