На Ровенщине перевернулся автобус "Киев - Вроцлав", 17 пассажиров госпитализированы

Фото: ГСЧС

Вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области в 3:45 ночи произошла авария с участием пассажирского автобуса "Киев-Вроцлав"

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

По информации ведомства, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, после чего автобус перевернулся. Внутри находились 40 пассажиров.

Как сообщил в Фейсбуке председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, в результате аварии 17 человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в лечебные учреждения.

Четверо из них находятся в реанимации, двух пассажиров прооперировали.

Пострадавшие доставлены в Радивиловскую и Бродовскую больницы. Медики говорят, что состояние большинства людей стабильное. Четверо из них в реанимации, двух уже прооперировали", - рассказал Коваль.

По словам председателя ОГА, водитель съехал в кювет, пытаясь избежать наезда на пешехода.

Напомним, 6 марта в Польше автобус с украинцами попал в ДТП: много погибших и травмированных. 22 марта в Польше в ДТП попал еще один автобус с украинцами. Авария произошла на том же месте, где 6 марта разбился предыдущий автобус с украинцами.