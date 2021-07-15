17:41  15 липня
Під Радою сталася штовханина між противниками змін до "мовного закону" і поліцією
13:15  15 липня
У столиці на 14 пляжах виявили кишкову паличку
18:20  15 липня
Доба в ООС: три обстріли, двоє українських бійців поранені
UA | RU
UA | RU
15 липня 2021, 19:17 600

У столичному метро відновлено рух

15 липня 2021, 19:17 600
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Після закриття "червоної гілки" київського метро через те, що людина потрапила на колію, зараз рух поїздів відновлено в звичайному режимі

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Випадок, що трапився на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" летальний. Деталі щодо особи та мотивів з'ясовують правоохоронці, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні у столиці зупинялися потяги на "червоній гілці" метро.

метро Київ Столиця аварія смерть

У столиці за кермом помер водій тролейбуса
15 липня 2021, 13:56
У столиці на 14 пляжах виявили кишкову паличку
15 липня 2021, 13:15
У Києві з 14 липня не діють паперові квитки у транспорті
14 липня 2021, 09:01
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану
Політична розправа чи непрофесійність: чому у Рівному знову взялися за відомого лікаря Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua