У столичному метро відновлено рух
Після закриття "червоної гілки" київського метро через те, що людина потрапила на колію, зараз рух поїздів відновлено в звичайному режимі
Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Випадок, що трапився на перегоні "Дарниця" - "Лівобережна" летальний. Деталі щодо особи та мотивів з'ясовують правоохоронці, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, сьогодні у столиці зупинялися потяги на "червоній гілці" метро.
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