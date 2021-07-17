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17 липня 2021, 10:43 47

Під Миколаєвом розбився вертоліт Мі-2, пілот і пасажир загинули

17 липня 2021, 10:43 47
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Фото: ДСНС
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У Миколаївській області в результаті падіння гелікоптера приватного агропідприємства загинули двоє людей

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

Відомо, що вертоліт впав у полі біля села Зайве Новоодеської територіальної громади Миколаївського району.

17 липня о 05:46 на спецлінію "101” надійшло повідомлення про пожежу гелікоптера приватного агропідприємства, який зазнав катастрофи та впав на полі... Під час польоту в гелікоптері Mi-2 перебували двоє людей, які внаслідок авіакатастрофи загинули", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що пожежу на місці падіння рятувальники ліквідували о 6:35 ранку. За попередніми даними, загинули пілот та пасажир.

Над встановленням причин аварії працює оперативна група ДСНС України Миколаївської області та працівники поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вертоліт з трьома українцями впав у озеро в Польщі.

ДСНС аварія катастрофа вертоліт Миколаївська область

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