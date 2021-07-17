Під Миколаєвом розбився вертоліт Мі-2, пілот і пасажир загинули
У Миколаївській області в результаті падіння гелікоптера приватного агропідприємства загинули двоє людей
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.
Відомо, що вертоліт впав у полі біля села Зайве Новоодеської територіальної громади Миколаївського району.
17 липня о 05:46 на спецлінію "101” надійшло повідомлення про пожежу гелікоптера приватного агропідприємства, який зазнав катастрофи та впав на полі... Під час польоту в гелікоптері Mi-2 перебували двоє людей, які внаслідок авіакатастрофи загинули", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС додали, що пожежу на місці падіння рятувальники ліквідували о 6:35 ранку. За попередніми даними, загинули пілот та пасажир.
Над встановленням причин аварії працює оперативна група ДСНС України Миколаївської області та працівники поліції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вертоліт з трьома українцями впав у озеро в Польщі.