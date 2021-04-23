На Буковині екс-директора природного парку та його родичів підозрюють в розкраданні на 100 млн грн

Разом вони незаконно видобували корисні копалини, рубали лісодеревину і привласнювали бюджетні кошти

Разом вони незаконно видобували корисні копалини, рубали лісодеревину і привласнювали бюджетні кошти

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Чернівецької області.

Колишній директор одного з національних парків Чернівецької області розробив схему незаконного збагачення, задля реалізації якої залучив до організованої злочинної групи своїх родичів та наближених осіб, яких було призначено на керівні посади в товариства з обмеженою відповідальністю, які перебували під його контролем.



Відповідно до злочинної схеми, директор парку реалізовував вказаним товариствам зрубану в нацпарку лісодеревину, після чого надприбуток від її перепродажу надходив на рахунки цих фірм. Тільки за 2018-2019 роки він занизив вартість деревини на 1,2 млн грн.

Крім цього, за налагодженою схемою, залучивши ці ж товариства, заручившись підтримкою двох сільських голів, налагодив незаконний видобуток корисних копалин без спеціальних дозвільних документів. З 2013 року члени даної ОЗГ незаконно видобули 151 тис. м.куб піщано-гравійної суміші, спричинивши збитки державі внаслідок самовільного користування надрами на загальну суму понад 100 мільйонів гривень, - йдеться в повідомленні.

За наслідками незаконного видобування учасники організованої злочинної групи заволоділи корисними копалинами на загальну суму 23 мільйони 850 тисяч гривень.



Окрім цього, встановлено, що в грудні 2015 року учасники злочинної групи заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 405 тис. грн, які призначались на будівництво об’єкту природно-заповідного фонду.



Надалі кошти, одержані від незаконних оборудок з лісодеревиною, кошти, виділені з бюджету на будівництво об’єкту природно-заповідного фонду та кошти від нелегального видобутку піщано-гравійної суміші були легалізовані шляхом придбання майна та обернення в готівку.



Поряд із цим, здійснюючи незаконну реалізацію лісодеревини по заниженій вартості, директор національного парку допустив незаконну порубку дерев на суму понад 4,5 млн грн.



У кримінальному провадженні використано матеріали перевірок Державної податкової служби в Чернівецькій області, Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області, Державної екологічної інспекції в Чернівецькій області.

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактами незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, службового підроблення та незаконного заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, - повідомляють у прокуратурі.

Як повідомлялося, учора в Чернівецькій ОДА поліція проводить обшуки. Йдеться про хабар за "сприяння" в укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти.