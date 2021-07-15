Під Радою сталася штовханина між противниками змін до "мовного закону" і поліцією

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У Києві сьогодні сталася сутичка під Верховною радою, де активісти протестували проти внесення змін до закону про мову

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За свідченнями очевидців, силовики спробували затримати одного з учасників акції протесту, який розкидав гроші біля будівля парламенту. В результаті спроби затримання між силовиками та учасниками акції сталася невелика штовханина.

Силовикам усе ж вдалося витягти активіста з натовпу, але потім його відпустили.

Наразі ситуація під будівлею Ради спокійна. Біля парламенту залишається невелика кількість учасників акції.

Як повідомлялося, вчора КСУ визнав мовний закон конституційним. Конституційний суд визнав закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" конституційним.

Також Разумков назвав зміни, які потрібно внести у мовний закон.