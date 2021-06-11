На Донеччині посадовцю повідомлено про підозру в розкраданні глини на 48,7 млн
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру керівнику одного з гірничодобувних приватних товариств, який організував незаконний видобуток корисних копалин та завдав державі збитків на суму 48,7 млн гривень
Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДБР.
Встановлено, що його підприємство, після зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, продовжило незаконно видобувати корисні копалини загальнодержавного значення.
Було видобуто 192 тис. тонн вогнетривкої та важкоплавкої глини. Державі було завдано збитків на суму 48,7 млн гривень.
Керівнику приватного підприємства може загрожувати позбавлення волі на строк до 6 років.
Нагадаємо, у Дніпрі спіймали суддю на організації корупційної схеми.
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