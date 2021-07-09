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09 липня 2021, 12:46 179

СБУ викрила підсанкційні компанії, що здійснювали незаконний видобуток граніту на Миколаївщині

09 липня 2021, 12:46 179
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Фото: СБУ
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У Миколаївській області співробітниками Служби безпеки України були викриті компанії, що здійснювали  незаконний видобуток граніту в одному з кар’єрів регіону. Діяльність цих компаній була припинена

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що схему була організована підприємствами, до яких у квітні Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції.

Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи. А ті відповідно здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків співробітники служби вилучили вантажні автомобілі, бульдозер-навантажувач, екскаватор та виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила міжрегіональну банду, яка збувала контрабандний кокаїн.

санкції РНБО підприємство підприємці Миколаївська область

 
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