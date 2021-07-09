СБУ викрила підсанкційні компанії, що здійснювали незаконний видобуток граніту на Миколаївщині

Фото: СБУ

У Миколаївській області співробітниками Служби безпеки України були викриті компанії, що здійснювали незаконний видобуток граніту в одному з кар’єрів регіону. Діяльність цих компаній була припинена

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Зазначається, що схему була організована підприємствами, до яких у квітні Рада національної безпеки та оборони застосувала санкції.

Незважаючи на заборону їхньої діяльності, зловмисники збували незаконно видобуті корисні копалини на власні асфальтобетонні заводи. А ті відповідно здійснювали викиди забруднюючих речовин у повітря", - зазначили в СБУ.

Під час обшуків співробітники служби вилучили вантажні автомобілі, бульдозер-навантажувач, екскаватор та виробничі комплекси асфальтно-бетонного заводу.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила міжрегіональну банду, яка збувала контрабандний кокаїн.