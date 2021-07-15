В Украине ужесточили ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых: до 8 лет заключения

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса.

За незаконную добычу полезных ископаемых местного значения общей стоимостью свыше 510 гривен грозит штраф от 8,5 до 13,6 тысячи гривен или ограничение/лишение свободы до 3 лет.



Незаконная добыча полезных ископаемых местного значения более чем на 1,7 тысячи гривен или общегосударственного будут наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен или ограничением/лишением свободы до 5 лет.



Нарушителю грозит лишение свободы от 3 до 6 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного или общегосударственного значения, если такие действия совершены на объектах природно-заповедного фонда. Или совершенные по предварительному сговору группой лиц, или ранее судимым за такое преступление, или служебным лицом с использованием служебного положения.

Кроме того, будут лишать свободы на срок от 5 до 8 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного и общегосударственного значения, если такие действия совершены организованной группой, путем поджога, взрыва, повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжкие последствия.

Как сообщалось, 9 июля СБУ разоблачила подсанкционные компании, осуществлявшие незаконную добычу гранита на Николаевщине.

11 июня в Донецкой области должностному лицу сообщено о подозрении в хищении глины на 48,7 млн.

Ранее, 23 апреля, на Буковине эксдиректора природного парка и его родственников подозревают в хищении на 100 млн грн. Вместе они незаконно добывали полезные ископаемые, рубили лісодеревину и присваивали бюджетные средства.