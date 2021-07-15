17:41  15 июля
Под Радой произошла потасовка между противниками изменений в "языковой закон" и полицией
13:15  15 июля
В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку
18:20  15 июля
Сутки в ООС: три обстрела, двое украинских бойцов ранены
UA | RU
UA | RU
15 июля 2021, 20:38 606

В Украине ужесточили ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых: до 8 лет заключения

15 июля 2021, 20:38 606
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №3576, которым ужесточается ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Документ вносит изменения в статью 240 Уголовного кодекса.

За незаконную добычу полезных ископаемых местного значения общей стоимостью свыше 510 гривен грозит штраф от 8,5 до 13,6 тысячи гривен или ограничение/лишение свободы до 3 лет.

Незаконная добыча полезных ископаемых местного значения более чем на 1,7 тысячи гривен или общегосударственного будут наказывать штрафом от 51 до 85 тысяч гривен или ограничением/лишением свободы до 5 лет.

Нарушителю грозит лишение свободы от 3 до 6 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного или общегосударственного значения, если такие действия совершены на объектах природно-заповедного фонда. Или совершенные по предварительному сговору группой лиц, или ранее судимым за такое преступление, или служебным лицом с использованием служебного положения.

Кроме того, будут лишать свободы на срок от 5 до 8 лет за незаконную добычу полезных ископаемых местного и общегосударственного значения, если такие действия совершены организованной группой, путем поджога, взрыва, повлекшие гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжкие последствия.

Как сообщалось, 9 июля СБУ разоблачила подсанкционные компании, осуществлявшие незаконную добычу гранита на Николаевщине.

11 июня в Донецкой области должностному лицу сообщено о подозрении в хищении глины на 48,7 млн.

Ранее, 23 апреля, на Буковине эксдиректора природного парка и его родственников подозревают в хищении на 100 млн грн. Вместе они незаконно добывали полезные ископаемые, рубили лісодеревину и присваивали бюджетные средства.

полезные ископаемые ответственность криминал Верховная Рада законопроект

Под Радой произошла потасовка между противниками изменений в "языковой закон" и полицией
15 июля 2021, 17:41
Рада запретила продажу лекарств детям
15 июля 2021, 14:32
Рада не разрешила легализацию медицинского каннабиса
13 июля 2021, 19:17
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram