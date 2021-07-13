Рада не дозволила легалізацію медичного канабісу

Фото з відкритих джерел

Як пише Regionews, за ухвалення відповідного законопроєкту у першому читанні проголосували 184 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Натомість парламентарі 240 голосами повернули ініціативу на доопрацювання авторам.

Нагадаємо, що парламентарі з різних фракцій і груп 2 червня зареєстрували у парламенті законопроєкт №5596 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності".

Мета проєкту закону - легалізація медичного канабісу. За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, одного з авторів законопроєкту Михайла Радуцького, у разі легалізації в Україні медичного канабісу ціна ліків на його основі може становити 10-12 доларів, що мінімум у десять разів менше, ніж його ціна на "чорному ринку". Такі ліки будуть виписувати тільки за електронним рецептом з підписом лікаря. Голова медичного комітету також підкреслив, що у законопроєкті чітко прописані вимоги контролю. Так, кожен кущ медичного канабісу контролюватиметься системою відеоспостереження. Опоненти ж ініціативи вважають, що її ухвалення збільшить кількість наркозалежних.

Як повідомлялося, МОЗ просить Раду легалізувати медичний канабіс.