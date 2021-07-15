Рада заборонила продаж ліків дітям

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Як пише Regionews, за відповідні зміни до статті 21 закону України "Про лікарські засоби" проголосував 341 народний депутат.

Вказаним законом забороняється продаж та доставка ліків малолітнім особам(до 14 років-ред.).

Якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем він має право вимагати показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

У разі відмови покупця надати такий документ реалізація (відпуск) лікарських засобів забороняється.

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