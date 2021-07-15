Рада заборонила продаж ліків дітям
Верховна Рада заборонила продаж ліків дітям.
Як пише Regionews, за відповідні зміни до статті 21 закону України "Про лікарські засоби" проголосував 341 народний депутат.
Вказаним законом забороняється продаж та доставка ліків малолітнім особам(до 14 років-ред.).
Якщо у продавця виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем він має право вимагати показати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
У разі відмови покупця надати такий документ реалізація (відпуск) лікарських засобів забороняється.
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