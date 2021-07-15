Работники НБУ, подавшие в отставку, решили остаться до 1 сентября

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Восемь из девяти руководителей Департамента лицензирования Национального банка Украины, которые объявили о своей отставке 30 июня, попросили главу НБУ перенести дату увольнения на 1 сентября

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на запрос "Экономической правды", передает RegioNews.

14.07.2021 года восемь из девяти указанных работников департамента лицензирования, в том числе директор департамента лицензирования А. Бевз, подали заявления на имя главы НБУ с просьбой перенести дату увольнения на 1 сентября 2021 года (последний рабочий день), аргументируя это "производственной необходимостью". Национальный банк, неуклонно соблюдая требования трудового законодательства, поданные заявления о переносе даты увольнения согласовал, — говорится в ответе Нацбанка.

До новой даты своей отставки (то есть до 1 сентября) Александр Бевз и другие работники Департамента лицензирования выразили намерение взять отпуска.

В то же время с 15 июля, когда и должен был истечь срок пребывания на должностях руководства департамента лицензирования, уволился лишь один из девяти работников — Стефан Дженков.

В пресс-службе регулятора также добавили, что руководитель Департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, который так же публично объявил о своем намерении подать в отставку 30 июня, по состоянию на 15 июля до сих пор не подал соответствующего заявления. Он условия отставки обсудит со своим новым руководителем, который назначен 13 июля.

В Национальном банке добавили, что перенос даты отставки руководства Департамента лицензирования тормозит проведение конкурсов на их позиции.

В связи с переносом сотрудниками департамента лицензирования сроков увольнения и отсутствием заявления об освобождении от директора департамента финансовой стабильности В. Ваврищука, Национальный банк вынужден отсрочить начало конкурсного отбора кандидатов на должность директоров соответствующих департаментов и подбора кандидатов на остальные должности – пока они не станут вакантными, — говорят в НБУ.

Руководитель департамента лицензирования Александр Бевз прокомментировал решение перенести свой последний рабочий день с 15 июля на 1 сентября 2021 года, то есть на полтора месяца.

Мы не будем работать в Национальном банке все эти полтора месяца. Мы как и планировали, завершаем работу на этой неделе и передаем дела. Поэтому, по сути, ничего не изменилось, изменилась только дата нашего фактического увольнения. Мы берем все свои отпуска, у меня, например, 60 дней накоплено, и идем в эти отпуска, — пояснил Бевз.

В прессслужбе регулятора уточнили, что в случае согласования отпусков руководству департамента лицензирования НБУ им будут начислены отпускные выплаты в соответствии с действующим трудовым законодательством.

Как сообщалось, 30 июня в отставку подали все руководители одного из департаментов НБУ. Команда руководителей департамента лицензирования полным составом подала руководству Национального банка заявления об увольнении.

На следующий день в отставку ушел еще один директор департамента Нацбанка Украины - директор департамента сопровождения кредитов НБУ Олег Новаковский, ответственный, в частности, за рефинансирование.

Впоследствии Нацбанк отверг публичные обвинения, озвученные уволившимися работниками. В Национальном банке заявили, что решение группы сотрудников об увольнении является их личным свободным выбором.