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06 липня 2021, 20:04 59

Виконувач обов'язків голови НСЗУ написав заяву на звільнення – ЗМІ

06 липня 2021, 20:04 59
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Фото з відкритих джерел
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Тимчасово виконуючий обов'язки голови Національної служби здоров'я України Андрій Віленський подав у відставку

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на офіційну заяву Віленського від 5 липня, надану джерелом в Міністерстві охорони здоров'я, передає RegioNews.

Інформую, що мною прийнято рішення про звільнення з посади директора Департаменту договірної роботи НСЗУ за власним бажанням з припиненням державної служби, – йдеться в заяві Віленського.

На своє місце він рекомендує призначити директора Південного міжрегіонального департаменту Дмитра Самофалова.

Як повідомлялося 2 липня, Ляшко не зміг обрати голову НСЗУ на співбесіді, оголошує новий конкурс на посаду. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко після проведеної в п'ятницю співбесіди з двома фіналістами конкурсу на главу Національної служби здоров'я України (НСЗУ) заявив, що оголосить новий конкурс.

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