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01 липня 2021, 17:09 357

Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держмитниці

01 липня 2021, 17:09 357
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів 1 липня оголосив конкурс на посаду глави Державної митної служби

Відповідне розпорядження №699-р від 30 червня 2021 року оприлюднене на "Урядовому порталі", передає RegioNews.

Згідно з документом, умови оплати праці передбачають посадовий оклад розміром 29,4 тис. грн, до якого додаються надбавки за ранг та інші надбавки та виплати.

Главу буде призначено на п'ять років або на рік із правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.

Кандидати повинні мати ступінь магістра і вище, загальний стаж роботи щонайменше сім років, при цьому не менше ніж три роки - на посадах держслужби категорій "А" або "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, на керівних посадах у сфері митної справи.

Серед вимог - володіння англійською або французькою мовою, зазначено в супровідних документах до розпорядження Кабміну.

Нинішнього керівника Державної митної служби Кабмін призначив у жовтні 2020-го. Тоді головним митником країни став гендиректор аеропорту "Бориспіль".

Як повідомлялося на початку року, Зеленський хоче прискорити реформу митниці. За його словами, вона повинна стати зручним сервісом для бізнесу.

Держмитслужба голова конкурс Кабмін кадри

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