В НБУ розраховують на новий транш кредиту МВФ до кінця року

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У Національному банку розраховують отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) за програмою stand-by до кінця 2021 року.

Про це пише Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна

"Продовження співпраці з МВФ для НБУ, українських стейкхолдерів і всіх держустанов-це найважливіше завдання. Зараз потрібно рухатися до досягнення Staff Level Agreement, що означатиме оновлення нашого Меморандуму про співпрацю до першого перегляду радою директорів. Цього року календарно ми можемо встигнути отримати транш", - сказав заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

За словами заступника голови НБУ, в Центробанку також розраховують на отримання другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС обсягом 600 млн євро і 350 мільйонів доларів від Світового банку.

Він підкреслив, що можливість отримання цього фінансування Україною безпосередньо залежить від успіхів у співпраці з МВФ.

Нагадаємо, що в лютому глава Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що в 2021 році Україна сподівається отримати три транші від МВФ на суму в близько 2,2 млрд. доларів

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна і Міжнародний валютний фонд можуть досягти домовленостей про транш на рівні Ради директорів Фонду до червня. Потім заступник голови Національного банку Юрій Гелетій говорив, що така домовленість може бути досягнута до кінця червня.

13 лютого місія МВФ в Україні з питань першого перегляду програми для України у форматі stand-by завершилася безрезультатно.