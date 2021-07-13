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13 липня 2021, 21:58 2

На Київщині двоє людей загинули на пожежі в п'ятиповерхівці

13 липня 2021, 21:58 2
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Фото ДСНС
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У Яготині Київської області внаслідок пожежі у п'ятиповерховому житловому будинку загинули дві особи, ще одну людину госпіталізовано

Як передає RegioNews, про це повідомляє ДСНС.

13 липня о 19:03 у м. Яготин по вул. Незалежності, 50 у квартирі на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку виникла пожежа з поширенням вогню на балкони 4-го та 5-го поверхів, унаслідок чого 2 особи загинуло та 1 госпіталізована, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що о 19:27 пожежу локалізували, ще за годину - о 20:27 - ліквідували на площі 60 м кв. До гасіння було залучено 12 співробітників та три одиниці спецтехніки.

Як повідомлялося, 10 липня у Коростені під час свята виникла пожежа: троє людей отримали опіки.

Того ж дня в центрі Одеси горіло кафе: обійшлося без жертв.

пожежа жертва ДСНС загиблі Київська область

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