На Гостомельській трасі під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами
На Гостомельській трасі під Києвом у результаті ДТП перекинулась маршрутка із пасажирами, 8 з них госпіталізували
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Перевернулася маршрутка з людьми, на місці рятувальники і кілька швидких, - йдеться в повідомленні.
За словами очевидців, на трасі у напрямку Києва зіштовхнулись маршрутка та легковик Hyundai. У результаті аварії маршрутка, де перебували 12 пасажирів, перекинулась. Восьмеро з них відправлені в лікарню.
Як повідомлялося, під Києвом тягач із битими авто із США протаранив вантажівку, рух Одеською трасою заблокований.
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