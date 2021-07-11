14:39  11 липня
У Києві затримали турка-втікача з Харківського суду
11:39  11 липня
Під Києвом тягач із битими авто із США протаранив вантажівку, рух Одеською трасою заблокований
10:17  11 липня
Минула доба в ООС: 11 порушень "тиші" і три перетини лінії розмежування ворожими безпілотниками
UA | RU
UA | RU
11 липня 2021, 13:02 371

На Гостомельській трасі під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами

11 липня 2021, 13:02 371
Читайте также на русском языке
Фото: скріншот з відео Telegram-каналу dtp.kiev.ua
Читайте также
на русском языке

На Гостомельській трасі під Києвом у результаті ДТП перекинулась маршрутка із пасажирами, 8 з них госпіталізували

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Перевернулася маршрутка з людьми, на місці рятувальники і кілька швидких, - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, на трасі у напрямку Києва зіштовхнулись маршрутка та легковик Hyundai. У результаті аварії маршрутка, де перебували 12 пасажирів, перекинулась. Восьмеро з них відправлені в лікарню.

Як повідомлялося, під Києвом тягач із битими авто із США протаранив вантажівку, рух Одеською трасою заблокований.

ДТП поліція маршрутки аварія Київська область пасажирські перевезення

ДТП на Рівненщині: вантажівка розтрощила автівку, водій у реанімації
10 липня 2021, 15:46
На Київщині з рейок зійшов потяг: затримується 13 рейсів
10 липня 2021, 11:12
Корнієнко закликав нардепа Юрченка, який втрапив у "нетверезе ДТП", скласти мандат
09 липня 2021, 21:12
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram