На Киевщине два человека погибли на пожаре в пятиэтажке

Фото ГСЧС

В Яготине Киевской области в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли два человека, еще один человек госпитализирован

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС.

13 июля в 19:03 в г. Яготин по ул. Независимости, 50 в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4-го и 5-го этажей, в результате чего 2 человека погибли и 1 госпитализирован, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 19:27 пожар локализовали, еще через час - в 20:27 - ликвидировали на площади 60 м кв. К тушению было привлечено 12 сотрудников и три единицы спецтехники.

Как сообщалось, 10 июля в Коростене во время праздника возник пожар: три человека получили ожоги.

В тот же день в центре Одессы горело кафе: обошлось без жертв.