14:21  13 июля
На Львовщине ресторанам запретили готовить блюда, которые быстро портятся
13:21  13 июля
Черкассы затопило: поваленные деревья, машины - в воде
18:05  13 июля
Боевики с начала суток е раз нарушали тишину - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
13 июля 2021, 21:58 2

На Киевщине два человека погибли на пожаре в пятиэтажке

13 июля 2021, 21:58 2
Читайте також українською мовою
Фото ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Яготине Киевской области в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли два человека, еще один человек госпитализирован

Как передает RegioNews, об этом сообщает ГСЧС.

13 июля в 19:03 в г. Яготин по ул. Независимости, 50 в квартире на третьем этаже 5-этажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4-го и 5-го этажей, в результате чего 2 человека погибли и 1 госпитализирован, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 19:27 пожар локализовали, еще через час - в 20:27 - ликвидировали на площади 60 м кв. К тушению было привлечено 12 сотрудников и три единицы спецтехники.

Как сообщалось, 10 июля в Коростене во время праздника возник пожар: три человека получили ожоги.

В тот же день в центре Одессы горело кафе: обошлось без жертв.

пожар жертва ГСЧС погибшие Киевская область

Из-за сильных ливней на Закарпатье подтоплены сотни дворов и домов
11 июля 2021, 16:34
На Гостомельской трассе под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами
11 июля 2021, 13:02
На Львовщине три человека госпитализированы из-за укусов змей
11 июля 2021, 11:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Не могу уволить Татарова. Как Зеленский поставил жирную точку на попытках украинцев достучаться до него через петиции
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua