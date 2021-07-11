Через сильні зливи на Закарпатті підтоплено сотні дворів та будинків

Фото ДСНС

У Рахівському районі на Закарпатті підтоплено 185 дворогосподарств, 96 житлових будинків та 5 підвальних приміщень, 30 м автодороги Н 09 «Мукачево-Львів»

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Підтоплення 10 липня у Рахівському районі сталося в чотирьох населених пунктах: смт Ясіня, селах Лазещина, Богдан, Луги.

Підрозділи ДСНС та служби життєзабезпечення області відкачують воду з підтоплених підвальних приміщень, розкрижують деревину та розчищають території від сміття та намулу тощо. Організовано роботу штабу з ліквідації наслідків негоди при Рахівській РДА.

Станом на 12:30 11 липня підтоплень на території Рахівського району не виявлено.

Постраждалих та загиблих внаслідок стихії немає. На даний час встановлюється місце перебування однієї особи, - повідомляють рятувальники.

Проводиться подворовий обхід, дані щодо наслідків негоди уточнюються.

Як повідомлялося, на Прикарпатті служби врятували з острівка шістьох дітей і дорослого, відрізаних від берега розливом ріки.