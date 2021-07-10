В центрі Одеси горіло кафе: обійшлося без жертв

Фото: ДСНС

В одному із кафе на Італійському бульварі в Одесі трапилась пожежа. Рятувальникам вдалось загасити полум'я, внаслідок події ніхто не постраждав

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС Одеської області.



Так, у рятувальну службу о 07:45 10 липня надійшло повідомлення про пожежу в центрі Одеси.

На місці рятувальники встановили, що горить внутрішнє оздоблення у кафе на площі 3 кв. м. Пожежу загасили о 08:00.

Унаслідок займання ніхто не травмувався, запевнили в пресслужбі. Наразі встановлюють ймовірну причину пожежі.

Нагадаємо, 30 червня у Мукачеві Закарпатської області горів мотель "Водолій".