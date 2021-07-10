У Коростені під час свята виникла пожежа: троє людей отримали опіки

Фото: Коростень Today

В результаті виникнення пожежі під час масового заходу в місті Коростень Житомирської області постраждали троє людей

Як передає RegioNews, про це передавати у відділі комунікації поліції Житомирської області.

За попередніми даними, до медичного закладу з опіками звернулися троє жителів райцентру, які перебували на публічному заході під час пожежі. Їм була надана необхідна допомога і призначено амбулаторне лікування.

За даними правоохоронців, подія трапилася близько 23:00 9 липня. Про наявність інших постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.

У рамках розпочатих перевірок правоохоронці встановлюють обставини події та ступінь тяжкості отриманих потерпілими травм. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляє місцеве видання "Коростень Today" пожежа була викликана вибухом піротехніки під час святкування свята Івана Купала пізно ввечері 9 липня.

Раніше повідомлялося, що в одному з кафе на Італійському бульварі в Одесі сталася пожежа. Рятувальникам вдалося загасити полум'я, в результаті події ніхто не постраждав.