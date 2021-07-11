На Львівщині троє осіб госпіталізовані через укуси змій

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До лікувальних закладів Львівської області 10 липня було доставлено трьох осіб з діагнозом – укус змії

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

10 липня до лікувальних закладів Львівської області з діагнозом – укус змії госпіталізовано трьох осіб. Усі потерпілі у стані середньої важкості. Так, зокрема, о 14:55 до Служби порятунку "101” надійшло повідомлення про те, що в Перемишлянську центральну районну лікарню госпіталізовано жінку 1987 року народження, з діагнозом – укус змії пальця правої стопи. Потерпіла - жителька м. Львів, - йдеться в повідомленні.

Також о 17:48 надійшло повідомлення про те, що в Турківську лікарню в приймальне відділення поступила дівчина, 2008 року народження, з діагнозом – укус змії в ліву гомілку. Потерпіла - жителька с. Свидник Східницької селищної територіальної громади.

Цього ж дня о 20:00 надійшло повідомлення про те, що в Турківську лікарню в приймальне відділення поступила жінка 1970 року народження, з діагнозом – укус змії в праву п’ятку. Потерпіла - жителька с. Карпатське Боринської селищної територіальної громади Самбірського району.

Головне управління ДСНС України у Львівській області застерігає жителів області бути обережними та уважними, відправляючись на природу. Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – потрібно не панікувати, не наближатись і не робити різких рухів. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.

Як повідомлялося, 9 липня на Прикарпатті госпіталізували трьох дітей з укусами змій.