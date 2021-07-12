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12 липня 2021, 20:16 160

Чернівецька область готується до ймовірного паводку

12 липня 2021, 20:16 160
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Фото з відкритих джерел
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Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук доручив усім головам територіальних громад області вжити заходів, які можуть попередити наслідки майбутньої негоди

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА, передає RegioNews.

Йдеться про очищення водостоків, придорожніх кюветів, відкритих ливневих каналів, русел малих річок від наносів сміття. Також у тергромадах мають обстежити пилорами, аби вони не скидали відходи у річки.

Ми досі не можемо забути про наслідки негоди на Буковині. Ця біда спіткала не лише нас. Великих збитків зазнали цими днями й сусідні карпатські регіони. Як у нас, так і на Закарпатті, найбільшої руйнації зазнали дороги, мости, будинки. Водою несло великі маси деревини, пиломатеріали, сміття. Саме поєднання води із твердими матеріалами робить стихію особливо небезпечною. Тому кожна громада мусить дбати про розчищення всіх шанців, прирічкових смуг тощо. Буковина має бути готова до протистояння із паводкам,- цитує пресслужба Сергія Осачука.

Голова ОДА також дав вказівки відповідним структурам області. Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет має понизити рівень води у ставках, аби не допустити підтоплень. Відтак обласне управління лісового та мисливського господарства очистить місця рубки від залишків деревини, а прибережні захисні смуги річок від захаращень.

Окрім цього Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області, Управлінню інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг ОДА рекомендовано провести обстеження опор мостів, що знаходяться на дорогах державного та місцевого значення. За потреби вони мають їх розчистити.

Як повідомлялося 11 липня, на Прикарпатті служби врятували з острівка шістьох дітей і дорослого, відрізаних від берега розливом ріки.

Раніше, 7 липня у курортному Коблеві потужна злива затопила бази відпочинку.

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