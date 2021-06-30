У Чернівецькій області шквальний вітер повалив дерева на трасу державного значення

Фото Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області

З десяток дерев через сильний вітер сьогодні впали на трасу М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече

Про це повідомляє пресслужба Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Нині Чернівецька область опинилась під ударом циклону. Він приніс грози та поривчастий вітер, сила якого сягала 20 м/с.Такого натиску не витримали з десяток дерев. Вони впали на дорогу держзначення, яка пролягає селом Кадубівці колишнього Заставнівського району, - йдеться в повідомленні.

Дорожники додають, що йдеться про трасу М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Наразі працівники підрядної організації ДП "Чернівецький облавтодор" прибирають повалені дерева та гілля узбіч та проїжджої частини.

У Службі автомобільних доріг звертаються до водіїв з проханням бути максимально пильними на дорозі, адже там зараз працюють люди.

Як повідомлялося, сьогодні у чотирьох областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також через негоду в Україні: знеструмлено два десятки населених пунктів у двох областях.