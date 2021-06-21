На Одещині через негоду виникла загроза руйнування дамби
Через сильні зливи в Подільському районі Одеської області виникла загроза руйнування дамби.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області, передає RegioNews.
Наразі для усунення загрози руйнування дамби в селі Олександрівка перекачують воду з переповненого ставка через греблю. За допомогою пожежно-технічного обладнання вже перекачано 1,6 тис. кубометрів води.
Крім того, рятувальники відкачали воду з підвалів та дворів в Ізмаїлі та Кілії. У місті Подільську та місті Ананьїв відкачано воду з підвального приміщення сервісного центру та трьох приватних домогосподарств.
Нагадаємо, внаслідок сильних злив, які 20 червня пройшли у Чернівецькій області, підтопило житлові будинки, городи, мости та дороги.
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