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21 червня 2021, 18:30 1006

На Одещині через негоду виникла загроза руйнування дамби

21 червня 2021, 18:30 1006
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Фото: ДСНС України
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Через сильні зливи в Подільському районі Одеської області виникла загроза руйнування дамби.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області, передає RegioNews.

Наразі для усунення загрози руйнування дамби в селі Олександрівка перекачують воду з переповненого ставка через греблю. За допомогою пожежно-технічного обладнання вже перекачано 1,6 тис. кубометрів води.

Крім того, рятувальники відкачали воду з підвалів та дворів в Ізмаїлі та Кілії. У місті Подільську та місті Ананьїв відкачано воду з підвального приміщення сервісного центру та трьох приватних домогосподарств.

Нагадаємо, внаслідок сильних злив, які 20 червня пройшли у Чернівецькій області, підтопило житлові будинки, городи, мости та дороги.

рятувальники ДСНС дамба Повінь Одеська область

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