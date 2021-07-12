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12 июля 2021, 20:16 21

Черновицкая область готовится к возможному паводку

12 июля 2021, 20:16 21
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Фото из открытых источников
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Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук поручил всем главам территориальных общин области принять меры, которые могут предупредить последствия будущей непогоды

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА, передает RegioNews.

Речь идет об очистке водостоков, придорожных кюветов, открытых ливневых каналов, русел малых рек от наносов мусора. Также в теробщинах должны обследовать пилорамы, чтобы они не сбрасывали отходы в реки.

Мы до сих пор не можем забыть о последствиях непогоды на Буковине. Эта беда постигла не только нас. Большие убытки понесли этими днями и соседние карпатские регионы. Как у нас, так и на Закарпатье, крупнейшим разрушениям подверглись дороги, мосты, дома. Водой несло большие массы древесины, пиломатериалы, мусор. Именно сочетание воды с твердыми материалами делает стихию особенно опасной. Поэтому каждая община должна заботиться о расчистке всех рвов, приречных полос и тому подобное. Буковина должна быть готова к противостоянию с паводкам, - цитирует пресс-служба Сергея Осачука.

Председатель ОГА также дал указания соответствующим структурам области. Бассейновое управление водных ресурсов рек Прут и Сирет должно снизить уровень воды в прудах, чтобы не допустить подтоплений. Также областное управление лесного и охотничьего хозяйства очистит места рубки от остатков древесины, а прибрежные защитные полосы рек от загромождений.

Кроме этого Службе автомобильных дорог в Черновицкой области, Управлению инфраструктуры, капитального строительства и эксплуатации дорог ОГА рекомендуется провести обследование опор мостов, находящихся на дорогах государственного и местного значения. При необходимости они должны их расчистить.

Как сообщалось 11 июля, на Прикарпатье службы спасли с островка шестерых детей и взрослого, отрезанных от берега разливом реки.

Ранее, 7 июля в курортном Коблеве мощный ливень затопил базы отдыха.

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