На Прикарпатті служби врятували з острівка шістьох дітей і дорослого, відрізаних від берега розливом ріки

Фото ДСНС

В Івано-Франківській області через потужні опади піднявся рівень води у р. Бистриця Надвірнянська, тож впродовж вечора,10 липня, прикарпатські надзвичайники виїжджали на порятунок людей на водойми Надвірнянського району. Загалом було врятовано 11 осіб

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Мешканці краю опинялися у водяній пастці.

В місті Надвірна, на дамбі річки Бистриця Надвірнянська, на відстані 8 м від берега, знаходився 14-річний підліток. Рівень води в річці близько 1 м. Служби витягнули хлопця за допомогою рятувального круга та мотузки.

Водночас до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче, Надвірнянського району, на острівці посеред річки Прут, на відстані 15 метрів від берега, перебуває 15-річний підліток й потребує допомоги. Надзвичайники в гідрокостюмах дістались до потерпілого та за допомогою рятувального жилета та рятувальної мотузки доправили на берег.

Того ж дня в селі Мирне Надвірнянського району 2 дітей перебували на острові посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 70 метрів від берега, самостійно дістатися до берега було неможливо через сильну течію. Рятувальники переправили 2 постраждалих на берег за допомогою катамарана та передали батькам. З потерпілими працював психолог ГУ ДСНС в телефонному режимі.

Також, о 19:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Пнів посеред річки Бистриця Надвірнянська на відстані 15 метрів від берега перебувають на острові 7 людей, з них — 6 дітей, й самостійно не можуть дістатися берега. Рятувальники, прибувши до місця виклику, на човні доправилися до місця перебування людей та здійснили заходи з їх порятунку, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 липня у Бердянську через зливу затопило санаторій.

Також стало відомо, що є загроза руйнування лабіринтів Ближніх печер Києво-Печерської лаври, що може призвести до жертв.