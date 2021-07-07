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07 липня 2021, 21:23 117

У курортному Коблеві потужна злива затопила бази відпочинку

07 липня 2021, 21:23 117
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У курортному селищі Коблеве, що на Миколаївщині, після зливи затопило центральні вулиці та бази відпочинку. Місцями рівень води сягає 40 сантиметрів

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Курорт Коблеве опинився під водою. За словами відпочивальників, вода стоїть третій день. Відпочиваючі, які приїхали з Києва, Івано-Франківська, Кропивницького, говорять, що через негоду псується загальне враження від курорту.

Через зливу затопило й бази відпочинку. Аби люди змогли пройти до своїх кімнат, адміністрація одного із закладів проклала дерев’яні містки.

Рівень води в деяких місцях сягає 40-ка сантиметрів. Через це на дорогах села не видно ям. Одні автомобілі застрягали, інші губили номерні знаки.

За словами заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Марінова, проблема з затопленням в Коблевому існує давно, але цього року в кількість опадів перевищує місячну норму.

Є два варіанти, що з цим робити. Перший варіант: відкачувати і скидати в море, бо море там рядом, але це не варіант, бо ця вода брудна, вона із глиною, землею тощо. Тобто в море її не можна. Другий варіант: зливати її в каналізацію. Але там каналізація, вона вся приватна у базах відпочинку. Бази відпочинку не хочуть її приймати, ту воду, бо її багато і це пов’язано з деякими витратами додатковими, які вони не хочуть нести. Тому вибрали третій варіант: асенізаторські машини. Вони і відкачують, і возять за межі Коблевого, — додає Микола Марінов.

За його словами, до кінця цього тижня воду мають відкачати.

Як повідомлялося сьогодні, на Херсонщині потужні дощі затопили село. Через сильні зливи затопило село Маячка на Херсонщині.

Також у Бердянську через зливу затопило санаторій.

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